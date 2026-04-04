Apostas que acertaram cinco dezenas irão receber R$ 40 mil cada - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Apostas que acertaram cinco dezenas irão receber R$ 40 mil cadaMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 04/04/2026 21:36

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (4), no Espaço da Sorte, em São Paulo, as dezenas do concurso 2.992 da Mega-Sena. A previsão de premiação é de R$ 9 milhões. As dezenas sorteadas foram: 04 - 17 - 23 - 33 - 36 - 49



As apostas para o próximo concurso, na terça-feira (7), podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.