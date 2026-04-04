Ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária temporária - Sergio Lima/AFP

Ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária temporária Sergio Lima/AFP

Publicado 04/04/2026 08:22





Os documentos foram encaminhados em cumprimento à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a



Este é o primeiro relatório apresentado desde que Bolsonaro retornou à residência, no Jardim Botânico, em 27 de março. Segundo os laudos, ele apresenta redução de movimentos, perda de força e dificuldade para realizar atividades, estando em fase pré-operatória.



Ainda de acordo com os relatórios, a fisioterapia permanece restrita ao controle da dor, sem avanço para exercícios ativos. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) novos relatórios médicos que indicam a necessidade de cirurgia no ombro direito, em razão de dor persistente e limitação funcional.Os documentos foram encaminhados em cumprimento à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a prisão domiciliar por 90 dias após a internação do ex-presidente, no fim de março, por broncopneumonia bilateral. A medida prevê o envio de atualizações periódicas sobre o estado de saúde.Este é o primeiro relatório apresentado desde que Bolsonaro retornou à residência, no Jardim Botânico, em 27 de março. Segundo os laudos, ele apresenta redução de movimentos, perda de força e dificuldade para realizar atividades, estando em fase pré-operatória.Ainda de acordo com os relatórios, a fisioterapia permanece restrita ao controle da dor, sem avanço para exercícios ativos.

"Diante desse contexto, foi indicado o início de acompanhamento fisioterapêutico em fase pré-operatória", diz o fisioterapeuta Kleber Caiado de Freitas.

"Diante do exposto, conclui-se que o paciente se encontra em fase pré-operatória, com quadro álgico importante e limitação funcional significativa do membro superior acometido, o que, no momento, restringe a progressão para intervenções fisioterapêuticas mais ativas", afirma o fisioterapeuta.

Bolsonaro foi condenado pela Corte em setembro do ano passado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.