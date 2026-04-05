Ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) - Reprodução/ internet

Ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG)Reprodução/ internet

Publicado 05/04/2026 07:58

O ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) discutiu publicamente com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), neste sábado (4), nas redes sociais. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não gostou de um comentário irônico do parlamentar e acusou o mineiro de desrespeitar sua família e dar visibilidade a quem "deseja a morte" de seu pai.



O desentendimento começou quando Eduardo compartilhou um vídeo do influenciador bolsonarista Kim Paim. No post, Paim reclama do fato de Nikolas Ferreira ter compartilhado uma publicação de um perfil chamado "Space Liberdade", criticado pouco antes pelo filho do ex-mandatário.



Ao compartilhar o post sobre o Pix, o mineiro atribuiu a Bolsonaro a criação da ferramenta financeira - na verdade, o sistema de pagamento instantâneo foi criado por técnicos do Banco Central, e o desenvolvimento começou ainda no governo de Michel Temer (MDB), embora a plataforma tenha sido lançada sob a presidência de Bolsonaro.



O professor Silvio Grimaldo, ex-seguidor de Olavo de Carvalho que se tornou crítico da família Bolsonaro, então compartilhou um "print" da postagem de Nikolas em resposta a Eduardo. Grimaldo ressaltou que a publicação de Nikolas era "contra o Lula e em defesa do pai do rapaz (Eduardo)". Foi em resposta a Grimaldo que Nikolas postou o "kkk".



O ex-deputado federal não gostou do comentário irônico do mineiro, respondeu com 387 palavras e 2.704 caracteres e o chamou de "versão caricata de si mesmo".

"Risinho de deboche para mim, @nikolas_dm? Ao que parece, não há limites para seu desrespeito comigo e minha família. Triste ver essa versão caricata de si mesmo. Não é, nem de longe, o menino que conheci, apoie e acreditei. Os holofotes e a fama te fizeram mal, infelizmente. Demorei muito para acreditar que você trabalhava o algoritmo das suas redes para dar visibilidade a quem deseja a morte de meu pai, a quem comemora a prisão dele e a todos os que odeiam a mim e a minha família. Foi com bastante tristeza que vi você trabalhar ativamente contra quem acreditou e apoio você, quando era um assessor desconhecido e com um sonho na mente", escreveu Eduardo Bolsonaro no X (antigo Twitter).



Na mesma publicação, o ex-deputado, que atualmente está nos Estados Unidos, disse que Nikolas não trabalha pela campanha de seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato presidencial do grupo.



"Eu realmente acreditava que você iria cair em si, que com a eleição se aproximando o senso de salvar o país falasse mais alto do que o ego e eventuais desentendimentos, mas meses se passaram e você continua colocando Flavio numa espiral do silêncio, com menos de meia dúzia de apoios públicos, apenas para fingir não ter abandonado o grupo político que te projetou. Você continua exigindo que seu grupo não apoie e divulgue o Flávio, a não ser quando fica tão gritante que começa a ser cobrado", afirmou.



O texto de Eduardo termina com um ultimato:

"Não bastasse isso, continua dando projeção a figuras abjetas, como o Silvio Grimaldo, que odeiam minha família. É triste de ver, mas espero que caia na real. A eleição de Flávio não é um capricho da minha família, mas a única chance real de acabarmos com um regime que persegue senhorinha e cidadãos inocentes. Afaste-se desse tipo de gente, que apenas rebaixa sua história até aqui. Deixe eventuais desavenças de lado, não por mim ou por minha família, mas pelo Brasil. Ou tudo que lhe restará é o risinho de deboche".

Horas depois do post de Eduardo, o senador Flávio Bolsonaro usou seus perfis nas redes sociais para postar um vídeo para pedir "racionalidade". Flávio afirmou ser muito "angustiante" ver líderes da direita brigando entre si.

"Pessoal, a partir de agora, todos nós temos que focar em um só objetivo. Bora olhar para a frente", disse. Por fim, pediu que todos o ajudem a "devolver a fé, a esperança e a alegria" ao Brasil.

Nikolas comentou: "Concordo, presidente. Cada um fazendo sua parte, chegaremos".

Veja o vídeo: