Dados do Sinan indicam que, entre 2022 e 2025, foram registrados 22.800 casos de estupro coletivo no BrasilReprodução
Brasil teve 15 estupros coletivos por dia em 4 anos: especialista aponta caminhos para redução
Professora defende educação dos jovens sobre temas que circulam em redes socias e sites pornográficos
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Indígenas chegam a Brasília para o Acampamento Terra Livre
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Avante anuncia escritor Augusto Cury como pré-candidato à Presidência da República
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