Ônibus atingiu uma área onde os passageiros costumam aguardar pelo transporteReprodução/ redes sociais

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Pelo menos duas pessoas morreram e três ficaram feridas após um ônibus invadir a rodoviária de Itambé, no interior da Bahia, na manhã desta segunda-feira (6).
O coletivo fazia a linha entre Vitória da Conquista e Itabuna e havia parado no terminal por volta das 7h, após percorrer parte do trajeto.
Segundo a prefeitura da cidade, o motorista perdeu o controle do veículo e atingiu uma área onde passageiros aguardavam pelo transporte.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Também não há, até o momento, informações sobre a identidade das vítimas.