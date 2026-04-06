Ônibus atingiu uma área onde os passageiros costumam aguardar pelo transporteReprodução/ redes sociais
As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Também não há, até o momento, informações sobre a identidade das vítimas.
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Ônibus atingiu uma área onde os passageiros costumam aguardar pelo transporteReprodução/ redes sociais
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Veículo atingiu uma área onde os passageiros costumam aguardar pelo transporte
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