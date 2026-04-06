Ônibus atingiu uma área onde os passageiros costumam aguardar pelo transporte - Reprodução/ redes sociais

Ônibus atingiu uma área onde os passageiros costumam aguardar pelo transporteReprodução/ redes sociais

Publicado 06/04/2026 09:46 | Atualizado 06/04/2026 09:47

Pelo menos duas pessoas morreram e três ficaram feridas após um ônibus invadir a rodoviária de Itambé, no interior da Bahia, na manhã desta segunda-feira (6).

O coletivo fazia a linha entre Vitória da Conquista e Itabuna e havia parado no terminal por volta das 7h, após percorrer parte do trajeto.

Segundo a prefeitura da cidade, o motorista perdeu o controle do veículo e atingiu uma área onde passageiros aguardavam pelo transporte.



As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Também não há, até o momento, informações sobre a identidade das vítimas.