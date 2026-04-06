Presos estão em hospital, onde permanecem sob supervisão médica e escola da Polícia Penal até eliminação das cápsulas - Divulgação / PF

Presos estão em hospital, onde permanecem sob supervisão médica e escola da Polícia Penal até eliminação das cápsulas Divulgação / PF

Publicado 06/04/2026 11:02

A Polícia Federal (PF) prendeu sete pessoas, em ações realizadas no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, entre quinta (2) e segunda-feira (6).

As ocorrências envolveram uso de documento de terceiro e tráfico internacional de drogas, identificadas durante ações de fiscalização.

Na sexta (3), uma passageira boliviana foi interceptada ao tentar embarcar para Portugal utilizando passaporte de outra pessoa. Ela foi indiciada e responderá por uso de documento de identidade alheio, previsto no Artigo 308 do Código Penal Brasileiro.

Entre quinta (02) e sexta (3), seis pessoas foram presas em flagrante por tráfico internacional de drogas, ao tentarem embarcar com cápsulas de entorpecentes ocultas no interior do corpo, com destino à Europa e à África. No mesmo período, três pessoas foram presas por crimes diversos.

Os presos foram encaminhados ao hospital, onde permanecem sob supervisão médica até a eliminação das cápsulas e sob escolta da Polícia Penal do Estado de São Paulo.