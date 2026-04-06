Presos estão em hospital, onde permanecem sob supervisão médica e escola da Polícia Penal até eliminação das cápsulas Divulgação / PF
PF prende nove pessoas no Aeroporto de Guarulhos em SP
Denúncias envolvem tráfico internacional de drogas e uso de documento de terceiro
Defesa de Bolsonaro apresenta queixa-crime no STF contra Janones por calúnia e difamação
Ação tem origem em vídeos publicados pelo deputado entre 25 e 28 de março nas redes sociais nos quais o ex-presidente é chamado de 'vagabundo', 'ladrão' e 'safado'
Quase metade de advogados entrevistados pela OAB-SP avalia atuação do Supremo como 'muito negativa'
Para 81,89% dos ouvidos na sondagem, é preciso mudar a forma de escolha dos magistrados do STF
Soraya Thronicke deixa o Podemos e se filia ao PSB de olho na reeleição ao Senado
Migração para nova legenda contou com o apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin
Ministros assinam nesta terça-feira protocolo de investigação de crimes contra jornalistas
Ação estabelece diretrizes dos órgãos de segurança na apuração de delitos que atingem profissionais de imprensa
Prazo para pedir isenção da taxa de inscrição no Enem começa na próxima segunda-feira
Solicitações podem ser feitas até dia 24 de abril
Irmão de Michelle Bolsonaro confirma pré-candidatura a deputado distrital pelo DF
Carlso Eduardo Antunes Torres já tentou duas vezes se eleger, mas sem sucesso