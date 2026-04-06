De acordo o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), 65% dos brasileiros têm baixa qualidade de sono - Reprodução

De acordo o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), 65% dos brasileiros têm baixa qualidade de sonoReprodução

Publicado 06/04/2026 12:27

De acordo com a pesquisa "O sono dos brasileiros", realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), 65% dos brasileiros têm baixa qualidade de sono. Entre os principais fatores relacionados a esse quadro estão transtornos psicológicos, como ansiedade, depressão e estresse, além de doenças respiratórias e cardiovasculares, sobrepeso e dores musculares.

Nesse cenário, a atividade física pode contribuir significativamente para a melhora dessas condições e sintomas, promovendo uma transição mais eficiente entre o estado de alerta e o repouso profundo.



Sendo assim, a qualidade do sono é um indicador primário da saúde geral do corpo e da mente, principalmente se estiver alinhada ao treinamento físico, já que auxilia o indivíduo a alcançar os estágios mais profundos do sono, de forma rápida e eficiente, especialmente o sono REM, conhecido como Rapid Eye Movement, fase final do ciclo do sono caracterizada por alta atividade cerebral.

Segundo o professor Anderson Teu, da Academia Gaviões 24h, rede pioneira no modelo de funcionamento 24 horas, o impacto direto do exercício no sono ocorre por meio de mecanismos fisiológicos e psicológicos, e pontua os principais benefícios da rotina de exercícios para uma boa noite de sono. Assim, o profissional dá três dicas para transformar a atividade física em uma aliada do sono; Confira;



Movimento e regulação do sono



A prática de atividade física contribui para a regulação do sono ao estimular a produção de melatonina e reduzir os níveis de cortisol no organismo. Além disso, o exercício favorece a liberação de endorfina e serotonina, neurotransmissores associados à sensação de bem-estar e à redução da ansiedade e do estresse, fatores frequentemente relacionados à insônia. "O corpo humano foi feito para se movimentar. Ao gastar energia de forma eficiente durante o dia, você prepara o terreno para um desligamento natural e profundo à noite, atuando principalmente como um gatilho biológico para a sonolência", destaca.



Horário ideal para treinar



A frequência na prática de atividade física é mais importante do que o horário escolhido para treinar. No entanto, cada pessoa pode responder de forma diferente ao período do exercício. Treinos de alta intensidade, como o Treinamento Intervalado de Alta Intensidade (HIIT), podem elevar a frequência cardíaca e os níveis de adrenalina, o que pode dificultar o relaxamento imediato para algumas pessoas, embora para outras possa promover sensação de relaxamento após o esforço. "Um dos maiores mitos é que treinar à noite seja prejudicial. O importante é manter um intervalo de pelo menos 90 minutos entre o término do treino, independentemente do tipo de atividade, e o momento de dormir", ressalta o professor.



Escolha o exercício físico adequado



Alguns tipos de exercício podem trazer benefícios específicos para a qualidade do sono. Atividades aeróbicas, por exemplo, são eficazes na redução dos sintomas da apneia do sono, pois estimulam o condicionamento cardiorrespiratório e o controle da respiração. Práticas como ioga e caminhada leve também contribuem para a saúde mental, ajudando a reduzir sintomas de ansiedade e depressão, frequentemente associados à insônia crônica.

Já a musculação e os treinos de resistência colaboram para a recuperação física e podem favorecer um descanso mais profundo. "O descanso não está relacionado apenas à quantidade de horas dormidas, mas principalmente à qualidade do sono. Pessoas que se exercitam regularmente tendem a apresentar um sono menos fragmentado, o que resulta em mais disposição, melhor recuperação muscular no dia seguinte e na construção de um ciclo virtuoso de saúde e desempenho", conclui.





