Jorge Accioly citou de forma positiva o corpo técnico da reguladora, apontando o mérito dos esforços que têm sido feitos - Geraldo Magela / Agência Senado

Jorge Accioly citou de forma positiva o corpo técnico da reguladora, apontando o mérito dos esforços que têm sido feitosGeraldo Magela / Agência Senado

Publicado 06/04/2026 11:44

O presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Accioly, afirmou que o órgão está "sob ataque", com outros agentes tentando atribuir à reguladora a "culpa" por episódios recentes. No comentário, o presidente interino citou o Banco Central (BC) "tentando ficar melhor na foto". Declaração do advogado foi feita durante participação na manhã desta segunda-feira (6), no Congresso de Fundos de Investimento da OAB-RJ, no centro do Rio.

Em meio às denúncias relacionadas ao banco Master, em janeiro deste ano, o então ministro Fernando Haddad (Fazenda) sugeriu que a fiscalização dos fundos de investimento deveria passar para as atribuições do BC.

Accioly citou de forma positiva o corpo técnico da reguladora, apontando o mérito dos esforços que têm sido feitos, embora recentemente tenha determinado a formação de um grupo de trabalho e a elaboração de um relatório sobre a atuação da CVM no caso Master. Apesar de não trazer críticas explícitas às áreas, o trabalho indica pontos em que o técnicos podem ter falhado.

O presidente defendeu que a profissão da advocacia não deve apenas interpretar as regras, mas sim ajudar a construí-las. Parte das reformas construídas pela reguladora, disse, passou pelo empoderamento dos próprios interessados na direção da regulação: "Acredito mais naqueles que são afetados pelas decisões para criar as normas do que em órgãos distantes das consequências, por melhores que sejam as intenções.", afirmou.