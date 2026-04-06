Jorge Accioly citou de forma positiva o corpo técnico da reguladora, apontando o mérito dos esforços que têm sido feitosGeraldo Magela / Agência Senado
Presidente da CVM diz que instituição está 'sob ataque' e que BC tenta ficar 'melhor na foto'
Declaração foi feita em Congresso de Fundos de Investimento da OAB-RJ
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Relator diz ter coletado assinaturas necessárias para prorrogar CPI do Crime Organizado
Caberá ao presidente do Senado decidir sobre a continuidade da comissão
Combate ao narcotráfico: PF inicia 54ª fase de operação na América do Sul
Com apoio da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, em 2025, ação retirou de circulação 5.464 toneladas da droga
PF prende nove pessoas no Aeroporto de Guarulhos em SP
Denúncias envolvem tráfico internacional de drogas e uso de documento de terceiro
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Professora defende educação dos jovens sobre temas que circulam em redes socias e sites pornográficos
Ônibus invade rodoviária e deixa dois mortos e três feridos no interior da Bahia
Veículo atingiu uma área onde os passageiros costumam aguardar pelo transporte