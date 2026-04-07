Ônibus saiu da pista e caiu em um açude às margens da rodovia - Divulgação

Ônibus saiu da pista e caiu em um açude às margens da rodoviaDivulgação

Publicado 07/04/2026 08:32 | Atualizado 07/04/2026 08:36

Um acidente envolvendo um ônibus e três carros deixou dois mortos e 14 feridos nesta segunda-feira (6), no km 218 da BR-222, em Pindaré-Mirim, no interior do Maranhão.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o coletivo saiu da pista e caiu em um açude às margens da rodovia, ficando parcialmente submerso. As vítimas fatais são o motorista do ônibus, de 40 anos, e uma passageira, de 81 anos.



De acordo com as equipes de resgate, os feridos foram encaminhados ao hospital com lesões leves, entre eles uma gestante e uma criança.



O acidente ocorreu após uma manobra de um dos veículos na rodovia. Ao tentar desviar, o motorista do ônibus perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu no açude. Os outros veículos também foram parar fora da pista.



Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e do Centro Tático Aéreo atuaram no atendimento da ocorrência. Os passageiros que não precisaram de atendimento foram levados de volta à cidade em outro ônibus.



O veículo foi retirado do local ainda no mesmo dia, com apoio de uma retroescavadeira, e o trânsito ficou lento durante os trabalhos.

As causas do acidente estão sendo investigadas.