Ônibus saiu da pista e caiu em um açude às margens da rodoviaDivulgação
Segundo o Corpo de Bombeiros, o coletivo saiu da pista e caiu em um açude às margens da rodovia, ficando parcialmente submerso. As vítimas fatais são o motorista do ônibus, de 40 anos, e uma passageira, de 81 anos.
De acordo com as equipes de resgate, os feridos foram encaminhados ao hospital com lesões leves, entre eles uma gestante e uma criança.
O acidente ocorreu após uma manobra de um dos veículos na rodovia. Ao tentar desviar, o motorista do ônibus perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu no açude. Os outros veículos também foram parar fora da pista.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e do Centro Tático Aéreo atuaram no atendimento da ocorrência. Os passageiros que não precisaram de atendimento foram levados de volta à cidade em outro ônibus.
O veículo foi retirado do local ainda no mesmo dia, com apoio de uma retroescavadeira, e o trânsito ficou lento durante os trabalhos.
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