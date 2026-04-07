No imóvel, foram encontrados 79 ovos de Páscoa ainda lacrados, além de embalagens descartadasReprodução / Polícia Civil de Goiás
Motorista de aplicativo é preso por desviar mais de 100 ovos de Páscoa em Goiás
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