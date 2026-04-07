No imóvel, foram encontrados 79 ovos de Páscoa ainda lacrados, além de embalagens descartadas - Reprodução / Polícia Civil de Goiás

No imóvel, foram encontrados 79 ovos de Páscoa ainda lacrados, além de embalagens descartadasReprodução / Polícia Civil de Goiás

Publicado 07/04/2026 08:19

Um motorista de aplicativo foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (6), por se apropriar de 106 ovos de Páscoa que seriam destinados à doação para crianças carentes em Aparecida de Goiânia, Goiás.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem alegou uma possível perda do sinal de GPS durante a corrida, no domingo de Páscoa (5), e, pouco depois, registrou no aplicativo que a corrida havia sido concluída. A vítima apresentou imagens que mostram o veículo deixando o local sem realizar a entrega.

Ao ser abordado, o motorista confessou que os produtos estavam em sua casa e levou a equipe policial até o local. No imóvel, foram encontrados 79 ovos de Páscoa ainda lacrados, além de embalagens descartadas. Os itens estavam espalhados pela residência, inclusive atrás de um colchão.

O motorista foi preso pelo crime de apropriação indébita qualificada pelo recebimento de objetos no exercício da profissão e encaminhado à 7ª Delegacia Distrital de Polícia de Aparecida de Goiânia.