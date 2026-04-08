Parlamentar, conhecido como Eduardo Genro do Juvenal, cumpre seu segundo mandato - Reprodução / Redes sociais

Parlamentar, conhecido como Eduardo Genro do Juvenal, cumpre seu segundo mandatoReprodução / Redes sociais

Publicado 08/04/2026 08:25

O vereador Eduardo Cezar Lobato Fonseca (PL), de 41 anos, do município de Leandro Ferreira, em Minas Gerais, foi preso em flagrante, na segunda-feira (6), por atacar uma jovem, de 25, com uma garrafa dentro de um restaurante. A vítima sofreu ferimento na têmpora.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o vereador e a vítima estavam no mesmo restaurante, sentados em mesas diferentes, quando Eduardo teria convidado a jovem para se sentar com ele, convite que ela recusou.

Em seguida, o homem teria se sentado à mesa da jovem, que manifestou incômodo com a insistência. Após nova recusa da vítima, o vereador teria começado a insultar e fazer ameaças, como "você vai se ver comigo", além de afirmar que "esse tipo de mulher tem de morrer". Na sequência, o parlamentar teria agredido a jovem com uma garrafa.

A vítima contou que sofria constantes assédios de Eduardo, que estaria insistindo em ter um relacionamento com ela. A jovem teria descrito episódios de perseguição envolvendo o agressor, inclusive nas redes sociais.

A PMMG prendeu o vereador em flagrante por lesão corporal qualificada, perseguição, ameaça reiterada, importunação sexual e injúria. A versão registrada no boletim de ocorrência foi confirmada por testemunhas que presenciaram as agressões. O parlamentar, conhecido como Eduardo Genro do Juvenal, cumpre seu segundo mandato.

A defesa do vereador afirmou, no entanto, que Eduardo seria vítima da mulher, que o agrediu com unhadas. Essa versão não recebeu confirmação de testemunhas.

A matéria entrou em contato com a assessoria do parlamentar Eduardo Cezar Lobato Fonseca, mas não obteve retorno até a publicação. O espaço segue aberto para manifestação.