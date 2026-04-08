Além de dinheiro em espécie, foram apreendidos celulares, máquina de cartão, joias e relógiosDivulgação/1ª DIN DENARC
Mulher joga dinheiro em telhado para evitar apreensão da polícia no RS
Criminosa foi presa em flagrante com mais de R$ 120 mil em espécie
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Vídeos em redes sociais mostraram o funcionário em um bar
Boulos critica relatório sobre regulamentação do trabalho por apps: 'Trouxe retrocessos'
Deputado Augusto Coutinho não atendeu às sugestões do grupo de trabalho que reuniu lideranças dos motoristas e entregadores
Alckmin: biodiesel reduz exposição do Brasil à geopolítica mundial
Vice-presidente destaca produção nacional de combustível como defesa à importação
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Deputado pregou a unidade da direita e minimizou as divergências
Testes para avançar mistura do biodiesel no diesel devem terminar em 'questão de dias', diz Alckmin
Implementação do novo porcentual depende de deliberação do Conselho Nacional de Política Energética
Com aval de Fachin, CNJ mantém penduricalhos para juízes em embate com decisão do STF
Supremo havia definido que indenizações poderiam ultrapassar no máximo 70% do teto salarial do funcionalismo
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