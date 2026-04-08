Além de dinheiro em espécie, foram apreendidos celulares, máquina de cartão, joias e relógios - Divulgação/1ª DIN DENARC

Além de dinheiro em espécie, foram apreendidos celulares, máquina de cartão, joias e relógiosDivulgação/1ª DIN DENARC

Publicado 08/04/2026 11:29

Uma mulher foi presa após jogar dinheiro em um telhado durante uma ação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, na tarde desta terça-feira (8), em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

De acordo com a Polícia Civil, agentes foram cumprir um mandado de busca e apreensão numa casa no bairro Canudos. Ao chegar no local, os policiais viram a mulher arremessando dinheiro no telhado de uma residência vizinha.

Além do valor jogado para o telhado, foram localizados valores em um cofre que estava escondido em uma área de mata nos fundos do imóvel. No total, foram apreendidos mais de R$ 120 mil em espécie.

Os agentes também encontraram joias, relógios, celulares, máquina de cartão, documentos de terceiros e chaves de imóveis. Segundo a Polícia Civil, os itens indicam uma possível estrutura destinada à ocultação e movimentação de patrimônio de origem ilícita.

A mulher foi conduzida à delegacia e presa em flagrante pelo crime de lavagem de dinheiro.

