Nikolas Ferreira destacou a importância de ampliar o alcance eleitoral para além das bases já consolidadasDivulgação / Câmara Municipal de Belo Horizonte
Nikolas diz que candidaturas do PL em Minas vão servir à campanha de Flávio Bolsonaro
Deputado pregou a unidade da direita e minimizou as divergências
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