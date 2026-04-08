Nikolas Ferreira destacou a importância de ampliar o alcance eleitoral para além das bases já consolidadas - Divulgação / Câmara Municipal de Belo Horizonte

Nikolas Ferreira destacou a importância de ampliar o alcance eleitoral para além das bases já consolidadasDivulgação / Câmara Municipal de Belo Horizonte

Publicado 08/04/2026 21:26

São Paulo - Deputado federal pelo PL de Minas Gerais, Nikolas Ferreira afirmou nesta quarta-feira, 8, que as candidaturas do partido no estado vão reforçar a campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência. A declaração foi feita em evento de lançamento da pré-candidatura ao Senado do deputado Domingos Sávio (PL-MG), em Brasília, e ocorre dias após atritos públicos entre Nikolas e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), irmão de Flávio.

"Obviamente todas as nossas candidaturas aqui, Flávio, vão te servir para você realmente derrotar o PT, porque ninguém mais aguenta o Lula, ninguém aguenta mais a esquerda", disse Nikolas ao lado do senador.

O deputado mineiro pregou unidade na direita e minimizou diferenças internas. "Nós somos o mesmo time, com posições diferentes, mas contra o mesmo inimigo, e o objetivo é só um, é vencer, porque o Brasil de fato está em jogo", afirmou.

Ele também destacou a importância de ampliar o alcance eleitoral para além das bases já consolidadas. Segundo ele, a estratégia de campanha deve mirar o eleitor fora da militância organizada, as "pessoas que, no fim das contas, acabam decidindo esse jogo"

O deputado citou a margem de 50 mil votos que separou o ex-presidente Jair Bolsonaro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Minas Gerais em 2022 como argumento para a necessidade de cada voto.

O deputado compartilhou o conteúdo do evento em suas redes sociais. A aproximação pública com Flávio ocorre após Eduardo Bolsonaro acusar Nikolas de colocar o irmão em uma "espiral do silêncio" e de apenas simular apoio à sua candidatura.

Na segunda-feira, 6, Flávio já havia sinalizado distensão ao classificar a postura de Eduardo como "não inteligente". O senador disse que o momento exige deixar de lado a disputa por quem tem razão. "É uma questão de sobrevivência do nosso País", afirmou.