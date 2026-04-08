O deputado Odair Cunha reúne o maior número de partidos apoiadoresKayo Magalhães/Agência Câmara
Deputados oficializam candidatura a ministro do TCU; Odair Cunha, do PT, tem apoio de 12 siglas
O presidente da Câmara, Hugo Motta, trabalha para a eleição do petista
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