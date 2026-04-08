Com a indicação de Soraya Santos, PL retirou a candidatura do deputado Hélio LopesAgência Câmara
Flávio Bolsonaro anuncia apoio a Soraya Santos na disputa por vaga do TCU
Senador negou que PL tenha apoiado acordo do presidente da Câmara em favor do deputado petista Odair Cunha
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