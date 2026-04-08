Com a indicação de Soraya Santos, PL retirou a candidatura do deputado Hélio Lopes - Agência Câmara

Com a indicação de Soraya Santos, PL retirou a candidatura do deputado Hélio LopesAgência Câmara

Publicado 08/04/2026 17:16

Brasília - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, anunciou nesta quarta-feira, 8, apoio ao nome da deputada Soraya Santos (PL-RJ) à vaga aberta no Tribunal de Contas da União (TCU). Com isso, a candidatura de Hélio Lopes (PL-RJ) foi retirada.

Flávio afirmou que ainda conversará com outros partidos para tentar captar endosso ao nome da deputada, mas descartou qualquer diálogo com o PT. Também negou que o PL tenha concordado com o acordo do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pelo nome de Odair Cunha (PT-MG). "Não só o PL, vários outros partidos não participaram desse acordo", falou Flávio a jornalistas.