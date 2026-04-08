Influenciadora Martha Graeff afirma não ter tido conhecimento dos esquemas de Vorcaro antes das investigações - Instagram/Reprodução

Influenciadora Martha Graeff afirma não ter tido conhecimento dos esquemas de Vorcaro antes das investigaçõesInstagram/Reprodução

Publicado 08/04/2026 16:46

A influencer e ex-noiva de Daniel Vorcaro, Martha Graeff, usou as redes socais nesta quarta-feira, 8, para se manifestar sobre o escândalo do Banco Master, que resultou na prisão preventiva do ex-banqueiro, suspeito de operar um esquema de fraudes bilionárias no mercado financeiro.

"E colocaram foco em quem? Em uma mulher que não tinha nada a ver com essa situação. Eu fui arrastada por um lamaçal que não me pertence. Essas últimas semanas foram um pesadelo", lamentou

Em uma fala de pouco mais de quatro minutos, Martha afirmou que não tinha conhecimento das operações fraudulentas investigadas; que não enriqueceu com o relacionamento de dois anos e declara ter sido vítima linchamento virtual após ter mensagens íntimas com o ex-noivo vazadas.

"Eu fui linchada, eu fui vulgarizada, eu sofri uma violência sem tamanho, sem precedentes e é importante que vocês saibam todos os detalhes do que aconteceu", afirmou a influencer.

Ela diz que começou a namorar com Daniel Vorcaro após uma relação de 13 anos e que se sentia "apaixonada". "Eu estava feliz, até as coisas (as investigações contra o ex-noivo) começarem a sair na imprensa. Foi quando eu também comecei a perceber ou entender junto com todo mundo", afirmou.

"Muita gente pergunta: ‘Nossa, mas ela não sabia?’. Não, eu não sabia. Não só eu não sabia, como ninguém mais sabia. Nem as pessoas daquele meio, os órgãos reguladores, os clientes. Ninguém sabia. Eu acho que todos começaram a entender o que estava acontecendo juntos", acrescentou.

Os diálogos entre Martha e Vorcaro foram interceptados pela Polícia Federal (PF) em março a partir da quebra de sigilo telemático do banqueiro. Mensagens íntimas do casal foram vazadas. Desde então, Graeff diz que as últimas semanas foram "um pesadelo".

"Sobre o vazamento ilegal de mensagens íntimas entre uma mulher e um namorado, entre uma mulher e um noivo, isso foi uma atrocidade, isso foi uma covardia. E foi para desviar o foco de quem realmente importava De quem realmente deveria estar respondendo por coisas que fizeram", afirmou.

Vorcaro teria transferido bens para Martha

A ex-noiva de Vorcaro foi convocada a depor nas CPIs do Congresso depois da informação de que o banqueiro transferiu bens para Martha que podem superar os US$ 100 milhões (ou mais de R$ 520 milhões).

Na troca de conversas entre ambos, entregue à extinta CPI do INSS, Vorcaro apontou ter cuidado da abertura de um trust - estrutura jurídica internacional de administração patrimonial - no nome de Martha.

Pelas conversas, também se depreende que o principal bem do trust é a mansão em Bay Point, em Miami, comprada por US$ 86,5 milhões (o equivalente a mais de R$ 450 milhões).

Vorcaro investiu ainda US$ 10 milhões na Happy Aging, a empresa de produtos para "envelhecimento saudável" que Martha anunciava no Instagram e da qual era sócia. Outros bens de alto valor presenteados a ela são citados nas conversas. Pela legislação, se ficar comprovado que os bens foram fruto de desvio de recursos, eles podem ser apreendidos.

Procurada no dia 13, a defesa de Martha afirmou, após a publicação da reportagem, que ela "não possui imóveis, automóveis ou depósitos de valores decorrentes do relacionamento com o Sr. Daniel Vorcaro. Também não tem conhecimento sobre a existência de algum trust que lhe envolva, seja nos Estados Unidos ou em qualquer outro país" e que "se encontra à disposição das autoridades".

Como mostrou a Coluna do Estadão, a influenciadora deve se livrar das convocações no Congresso. Na CPI do Crime Organizado, integrantes avaliam que é improvável que Martha Graeff compareça, já que mora nos Estados Unidos. O colegiado tem até 14 de abril para concluir as atividades. Caso viesse, ela teria os gastos custeados pela comissão que a convocou.