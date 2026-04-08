Caso aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Ignez de Castro Almeida MayerReprodução / Redes sociais

Mais artigos de O Dia
O Dia
Um homem não identificado, de 18 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira (7) por invadir uma escola em Suzano, na Região Metropolitana de São Paulo, armado com um facão. Uma professora ficou ferida.
O rapaz pulou o muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Ignez de Castro Almeida Mayer por volta das 13h27. Após a invasão, uma agente escolar acionou um aplicativo de alerta, um tipo de botão de pânico. Antes da chegada da Polícia Militar, que ocorreu às 13h32, o agressor feriu uma professora. Os agentes contiveram o homem rapidamente.
Segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo, o autor apresentava um ferimento na perna no momento da prisão e seguiu para o pronto-socorro, onde permaneceu internado sob escolta policial. Uma professora também ficou ferida e recebeu atendimento no Hospital Santa Maria.
A prefeitura afirmou que os ferimentos do suspeito foram autoinfligidos. Ainda não há informações sobre a motivação do ataque.

"Como medida preventiva, os alunos foram dispensados com segurança, e todas as famílias estão sendo devidamente informadas. Ressalta-se que todos os protocolos de segurança foram seguidos, incluindo o fechamento imediato das salas e o acionamento das autoridades", afirmou a secretaria de comunicação do município.
O caso foi registrado no 2º Distrito Policial (DP) de Suzano.