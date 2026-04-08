Caso aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Ignez de Castro Almeida Mayer - Reprodução / Redes sociais

Caso aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Ignez de Castro Almeida MayerReprodução / Redes sociais

Publicado 08/04/2026 09:58

Um homem não identificado, de 18 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira (7) por invadir uma escola em Suzano, na Região Metropolitana de São Paulo, armado com um facão. Uma professora ficou ferida.

Homem invade escola em SP com facão, fere professora e é preso em flagrante



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O rapaz pulou o muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Ignez de Castro Almeida Mayer por volta das 13h27. Após a invasão, uma agente escolar acionou um aplicativo de alerta, um tipo de botão de pânico. Antes da chegada da Polícia Militar, que ocorreu às 13h32, o agressor feriu uma professora. Os agentes contiveram o homem rapidamente.

Segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo, o autor apresentava um ferimento na perna no momento da prisão e seguiu para o pronto-socorro, onde permaneceu internado sob escolta policial. Uma professora também ficou ferida e recebeu atendimento no Hospital Santa Maria.

A prefeitura afirmou que os ferimentos do suspeito foram autoinfligidos. Ainda não há informações sobre a motivação do ataque.



"Como medida preventiva, os alunos foram dispensados com segurança, e todas as famílias estão sendo devidamente informadas. Ressalta-se que todos os protocolos de segurança foram seguidos, incluindo o fechamento imediato das salas e o acionamento das autoridades", afirmou a secretaria de comunicação do município.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial (DP) de Suzano.