Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto - Arquivo / Agência Brasil

Presidente nacional do PL, Valdemar Costa NetoArquivo / Agência Brasil

Publicado 08/04/2026 10:31

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou, nesta terça-feira (7), que, caso o partido não vença a eleição presidencial deste ano, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seguirá preso.

"Se nós não ganharmos essa eleição, o Bolsonaro vai ficar mais dez anos preso", disse Valdemar.

De acordo com o dirigente político, o partido "não tem como perder essa eleição, só se for por falta de capacidade nossa".



Para Valdemar, um dos principais pontos que levaram o partido a perder o pleito presidencial em 2022 foi a "teimosia" do ex-mandatário.



"Nós já perdemos a última eleição, porque nós tivemos uma teimosia muito grande do Bolsonaro quando ele quis manter o vice-presidente, que é o Braga Neto", declarou.



"Ele [Bolsonaro] ia muito mal com as mulheres, por causa da pandemia. E aí eu insisti com ele para ele pôr a Tereza Cristina, e ele não quis mudar, ele quis manter o Braga Neto, e nós perdemos a eleição por causa disso", revelou.

Em relação à recente briga entre o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e o deputado Nikolas Ferreira (PL), Valdemar afirmou que é necessário um entendimento.

"Nós temos que ter um entendimento, o nosso pessoal briga muito por causa de ciúmes um do outro", brincou.

O presidente do PL afirmou também que irá se encontrar com ambos os políticos para resolver os desentendimentos.

"Vou jantar com o Nikolas e com a equipe dele, porque eu quero conhecer melhor a equipe do Nikolas. (...) Eu, dia 19, estou indo para Miami para encontrar com o Eduardo, conversar com cada um, para que a gente não tenha desentendimento", acrescentou.



Ainda de acordo com Valdemar, o entendimento entre membros do partido é necessário para a vitória nas eleições deste ano.

"Nós temos que passar tudo a limpo, não podemos perder um voto, porque a eleição vai ser equilibrada. O Lula vai gastar o que ele não tem agora para ver se tira essa diferença", explicou.