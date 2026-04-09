Caso aconteceu em Cariacica, na Grande Vitória - Reprodução/ vídeo

Caso aconteceu em Cariacica, na Grande VitóriaReprodução/ vídeo

Publicado 09/04/2026 10:28

Um casal de mulheres foi morto a tiros durante uma confusão na manhã desta quarta-feira (8), em Cariacica, na Grande Vitória, no Espírito Santo. O principal suspeito do crime é um policial militar que estava de serviço no momento dos disparos.



Imagens de uma câmera de segurança de uma casa registraram o momento da ação. Uma viatura da Polícia Militar (PM) está estacionada na rua, e outros policiais se aproximam do local.



No vídeo, é possível ver o momento em que uma das vítimas é atingida pelos disparos e cai na calçada. Segundos depois, a outra mulher tenta correr, mas é perseguida pelo policial, que efetua novos tiros.

Veja o vídeo:

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Uma das vítimas morreu no local. A outra foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, o policial foi conduzido por colegas a uma delegacia. A arma foi apreendida. No momento, ele está preso no Presídio Militar, à disposição do poder judiciário.

A confusão teria começada por uma desavença familiar envolvendo a ex-mulher do militar, uma criança e as vítimas, que eram um casal e moravam no mesmo prédio da mulher.

O cabo atuava como guarda em uma companhia da corporação em Itacibá e deixou o posto para se deslocar até o local do crime de quarta-feira.

O policial estava afastado das atividades nas ruas após se envolver na morta de uma mulher trans. Na ocasião, durante patrulhamento, o cabo e um outro PM abordaram a vítima e um homem por suspeita de atitude suspeita, e ambos teriam resistido.

A mulher trans teria tentado agredir os policiais e teria retirado um barbeador da bolsa, além de tentar pegar a arma de um dos militares, que reagiu efetuando disparos. No entanto, o laudo da perícia da Polícia Civil apontou que a vítima foi atingida na mão esquerda, no peito, no pescoço, no rosto e nas costas.

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), coronel Ríodo Rubim, o caso foi conduzido com rigor. "Ele foi denunciado pelo Ministério Público, e a Justiça aceitou. Atualmente, ele não atuava nas ruas, mas em função interna", explicou.

Em nota ao O DIA, a PMES informou que um Inquérito Policial Militar será instaurado para apuração dos fatos sobre "abandono de posto, uso de viatura e demais transgressões cometidas pelo policial, no sentido do exercício da função, que deverão ensejar em um procedimento administrativo na Corregedoria".

Em relação aos assassinatos, o cabo foi autuado por duplo homicídio qualificado e responderá na Justiça comum.

A polícia não divulgou os nomes dos outros policiais que estavam no local no momento do crime.



A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.