Quem acertou as cinco dezenas da Mega-Sena receberá R$ 33.985,84 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia
Quem acertou as cinco dezenas da Mega-Sena receberá R$ 33.985,84 Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.994 da Mega-Sena, realizado nesta qinta-feira, 9. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 01 - 10 - 23 - 31 - 40 - 55.
Apenas 47 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.985,84 cada. Já 2.909 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 905,11 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado, 11, em qualquer lotérica do país ou pela internet
, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
