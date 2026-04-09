Cármen Lúcia fez anúncio durante sessão ordinária nesta quinta-feira (9) - Alejandro Zambrana / TSE

Cármen Lúcia fez anúncio durante sessão ordinária nesta quinta-feira (9)Alejandro Zambrana / TSE

Publicado 09/04/2026 13:51

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, anunciou nesta quinta-feira (9), durante sessão ordinária, que antecipará sua saída do comando da Justiça Eleitoral e convocou a eleição que escolherá o novo presidente e vice-presidente do Tribunal para a próxima terça-feira (14).

"Considerando que, em 3 de junho, sobrariam pouco mais de 100 dias [para o pleito], e tendo em vista o enorme trabalho que tenho a realizar no STF, decidi, em vez de deixar para o último dia, iniciar agora a eleição dos novos dirigentes", afirmou Cármen Lúcia.

A ministra também ressaltou a necessidade de uma transição "serena e técnica" para evitar rupturas no cronograma eleitoral. "Sempre pensei que a mudança na titularidade da presidência perto das eleições pode comprometer a tranquilidade administrativa que deve sobrepairar às eleições. Os novos têm que montar suas equipes."

Pelo sistema de rodízio do Tribunal, a Presidência caberá ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques, atual vice-presidente do TSE. A Vice-Presidência será ocupada pelo ministro André Mendonça, também do STF.

Em março, o TSE divulgou as regras para as próximas eleições, com atenção especial para evitar o uso indevido da inteligência artificial (IA) em conteúdos eleitorais. As resoluções proíbem a disseminação de conteúdos sintéticos, como deepfakes.