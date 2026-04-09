Cármen Lúcia fez anúncio durante sessão ordinária nesta quinta-feira (9)Alejandro Zambrana / TSE
Cármen Lúcia antecipa saída da presidência do TSE
Ministra ressaltou necessidade de transição 'serena e técnica' para evitar rupturas no cronograma eleitoral
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