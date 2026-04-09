Condomínio fica localizado na região do Ibirapuera, Zona Sul de São PauloReprodução
SP: Soldado do Exército mata colega em condomínio residencial de oficiais
Militar que efetuou o disparo foi preso em flagrante
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