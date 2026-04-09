Vítima prestava serviço para uma empresa terceirizada da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) - Arquivo / Rovena Rosa / Agência Brasil

Vítima prestava serviço para uma empresa terceirizada da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig)Arquivo / Rovena Rosa / Agência Brasil

Publicado 09/04/2026 10:15 | Atualizado 09/04/2026 11:05

Um trabalhador, identificado como Emerson da Silva Carvalho, de 25 anos, morreu, na tarde desta quarta-feira (8), após sofrer uma descarga elétrica durante a manutenção de um poste de iluminação pública, em Andradas, no Sul de Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima prestava serviço para uma empresa terceirizada da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) quando sofreu a eletrocussão na parte superior do poste. Emerson era natural de Conceição do Rio Verde.

Ele foi retirado do local por colegas de trabalho. Quando os militares chegaram, a vítima estava em parada cardiorrespiratória e recebia manobras de reanimação cardiopulmonar. Emerson chegou a ser encaminhado à Santa Casa de Andradas, mas não resistiu.

A Cemig informou que acompanha o caso em conjunto com as autoridades competentes.