Vítima prestava serviço para uma empresa terceirizada da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig)Arquivo / Rovena Rosa / Agência Brasil
Trabalhador morre eletrocutado durante manutenção de poste em MG
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Caso está sendo investigado
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