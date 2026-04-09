Laura Regina, moradora do andar superior, chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu - Reprodução / Redes sociais

Laura Regina, moradora do andar superior, chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiuReprodução / Redes sociais

Publicado 09/04/2026 08:18

Um homem foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (8), por tentar matar a ex-companheira a facadas e, em seguida, incendiar o apartamento onde ela morava, causando a morte de uma vizinha, identificada como Laura Regina Dias de Sales, de 64 anos. O caso ocorreu em Campinas, no interior de São Paulo.

Segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o desentendimento começou por volta das 3h, em um condomínio localizado no bairro Jardim Florence. O homem, identificado como Luiz Henrique Nunes da Silva, de 37 anos, agrediu a ex-companheira com empurrões e teria a ameaçado com uma faca. Em seguida, ela deixou o imóvel com os filhos.

Após cerca de meia hora, o homem teria ateado fogo às roupas da mulher e fugido do local. As chamas se espalharam pelo prédio que, segundo a polícia, não tinha estrutura para conter o incêndio. Laura Regina, moradora do andar superior, chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu à inalação de fumaça e morreu.

Os policiais localizaram o suspeito, preso em flagrante. O caso foi registrado como incêndio, homicídio, violência doméstica e ameaça. A Polícia Civil investiga o crime.