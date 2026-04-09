Após os ataques de Israel, o Irã afirmou ter voltado a fechar o Estreito de OrmuzAFP
Itamaraty condena ataques de Israel contra o Líbano e pede suspensão da ofensiva
Bombardeio começou horas depois dos EUA e Irã anunciarem um cessar-fogo de duas semanas do conflito
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Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio de R$ 20 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
TRT de São Paulo mantém justa causa para segurança que exibiu atestado em live
Vídeos em redes sociais mostraram o funcionário em um bar
Boulos critica relatório sobre regulamentação do trabalho por apps: 'Trouxe retrocessos'
Deputado Augusto Coutinho não atendeu às sugestões do grupo de trabalho que reuniu lideranças dos motoristas e entregadores
Alckmin: biodiesel reduz exposição do Brasil à geopolítica mundial
Vice-presidente destaca produção nacional de combustível como defesa à importação
Nikolas diz que candidaturas do PL em Minas vão servir à campanha de Flávio Bolsonaro
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