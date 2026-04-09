Pane técnica no centro de controle do espaço aéreo de SP suspendeu a operação no aeroporto de CongonhasRovena Rosa / Agência Brasil
SP: voos são suspensos nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos após pane no controle aéreo
Caso está sendo investigado
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