Pane técnica no centro de controle do espaço aéreo de SP suspendeu a operação no aeroporto de Congonhas - Rovena Rosa / Agência Brasil

Pane técnica no centro de controle do espaço aéreo de SP suspendeu a operação no aeroporto de CongonhasRovena Rosa / Agência Brasil

Publicado 09/04/2026 11:05 | Atualizado 09/04/2026 11:42

Uma pane técnica no centro de controle do espaço aéreo de São Paulo suspendeu a operação no aeroporto de Congonhas, na Zona Sul da capital na manhã desta quinta-feira (9). O problema também afeta o Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A Força Aérea Brasileira (FAB) disse que está apurando o que aconteceu. A FAB está em contato com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).

Segundo informações preliminares, um incêndio teria ocorrido no centro regional de controle do espaço aéreo sudeste.

Congonhas e Cumbica estão entre os cinco maiores aeroportos do País. Congonhas recebe 70 mil passageiros por dia. A operação ocorre a cada um minuto e meio no local.

Atrasos e cancelamentos:

- Congonhas: 37 voos com embarque até as 13h30 atrasados;

- Guarulhos: ainda não há informações.

Voos com destino a São Paulo estão retornando para os destinos de origem. Ao menos dois que saíram de Brasília já tiveram que retornar. A pista do aeroporto de Congonhas estava vazia na manhã desta quinta, 9.

Em nota, a Aena, responsável por Congonhas, disse que os motivos do ocorrido estão sendo apurados pela Força Aérea Brasileira, responsável pelo controle de tráfego aéreo no país. A concessionária está tomando medidas para mitigar os impactos no Aeroporto de Congonhas.

Questionada, a GRU Airport informou que os pousos e decolagens estão momentaneamente paralisados. "A paralisação foi causada por uma interrupção geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo (TMA-SP) e não tem relação com nenhuma ocorrência neste aeroporto."