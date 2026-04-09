Lula cobrou das plataformas o combate a conteúdos prejudiciais aos adolescentesPaulo Pinto / Agência Brasil
Lula: 'Se a gente não obrigar as plataformas a cuidarem disso, não é pai e mãe que vão conseguir cuidar'
Presidente alertou que crimes são facilitados por uma comunicação descontrolada no mundo virtual
'Por que você atirou nela', diz PM à soldado que matou mulher na zona leste de SP
Autora do disparo alegou que recebeu um tapa da vítima no rosto
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'Zonas Livres de Combustíveis Fósseis (FFZs)' seriam áreas proibidas para exploração em regiões de alta relevância ecológica e cultural
Justiça condena a 17 anos 'coaches de sedução' por turismo sexual para estrangeiros em SP
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STF havia determinado a extição de benefícios
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Leonardo Camacho já havia sido inocentado por 'falta de provas' em primeira instância