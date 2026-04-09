Lula cobrou das plataformas o combate a conteúdos prejudiciais aos adolescentes - Paulo Pinto / Agência Brasil

Lula cobrou das plataformas o combate a conteúdos prejudiciais aos adolescentesPaulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 09/04/2026 14:30

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), voltou a defender a regulação das redes sociais nesta quinta-feira (9). Em um discurso em que sancionou leis que impedem a violência contra a mulher, líder citou que plataformas devem ser obrigadas a realizar um controle de conteúdos prejudiciais que chegam a adolescentes. O evento ocorreu em cerimônia no Palácio do Planalto, na cidade de Brasília.

"Um adolescente dentro de um quarto com a porta fechada e com celular. Quem sabe o que ele está fazendo? Quem sabe o que ele está escrevendo? Quem sabe que mensagem ele está recebendo e que mensagem ele está postando? Qual é o controle? Nenhum. Se a gente não obrigar as plataformas a cuidarem disso, não é pai e mãe que vão conseguir cuidar", disse Lula, que também declarou que os crimes são facilitados por uma comunicação descontrolada no mundo virtual.

Na cerimônia, presidente afirmou que, além de criar leis rigorosas para coibir a violência contra a mulher, é necessário que iniciativas educacionais possam evitar estes crimes. Segundo o petista, se a solução for só a prisão, os presídios brasileiros ficarão superlotados:

"Criar lei rigorosa é necessário, punir cada vez mais é necessário. Mas acho que nós precisamos dar um jeito de evitar que os crimes aconteçam. Porque (só) punir, nós vamos ter, daqui a pouco, as cadeias cheias de gente", afirmou Lula.

O presidente disse ainda que a educação para resolver o problema é necessária porque as punições resolvem o problema apenas em um curto prazo de tempo: "Está provado que toda lei que a gente faz corrige, em determinados momentos, alguma coisa, mas os violentos encontram sempre um jeito de burlar aquilo que é feito", finalizou.