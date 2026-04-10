Grupo armado explode agência de banco no interior de Minas Gerais - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Grupo armado explode agência de banco no interior de Minas GeraisReprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 10/04/2026 11:31 | Atualizado 10/04/2026 14:31

Uma agência do Banco do Brasil foi alvo de explosão criminosa na madrugada desta sexta-feira, 10, em Guidoval, na Zona da Mata mineira. A ação provocou destruição na estrutura do prédio, mas ainda não há informações sobre o total dos valores roubados durante o crime.



Segundo a Polícia Militar (PM), cerca de dez pessoas participaram da investida por volta das 3h. O grupo cercou a unidade, utilizou explosivos e atingiu ao menos um caixa eletrônico.



Imagens registradas por moradores mostram os suspeitos encapuzados e armados posicionando os artefatos na entrada da agência momentos antes da detonação. Ainda de acordo com a PM, parte do grupo permaneceu armada na área externa, dando cobertura enquanto outros executavam o plano.

Veja o vídeo:

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Na fuga, os envolvidos bloquearam vias da região com barricadas formadas por veículos incendiados e pneus. Equipes atuam nas buscas, mas, até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Federal foi acionada para acompanhar o caso.



Ainda segundo informações da PM, na manhã desta sexta-feira, um dos veículos utilizados na ação foi localizado abandonado na zona rural de Rodeiro, cidade vizinha a Guidoval. Na fuga, os envolvidos bloquearam vias da região com barricadas formadas por veículos incendiados e pneus. Equipes atuam nas buscas, mas, até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Federal foi acionada para acompanhar o caso.Ainda segundo informações da PM, na manhã desta sexta-feira, um dos veículos utilizados na ação foi localizado abandonado na zona rural de Rodeiro, cidade vizinha a Guidoval.

Em nota, o Banco do Brasil disse que colabora com as investigações das autoridades policiais e indica que a agência está fechada para perícia.

"O Banco do Brasil ressalta que o investimento em tecnologia de monitoramento e inteligência, em dispositivos para tingir e dilacerar papel-moeda em caso de ataques e ainda o uso de cofres mais modernos, resistentes à desintegração, explicam a diminuição de casos deste tipo ao longo dos últimos anos e o sucesso da instituição contra ações criminosas", afirmou em nota.

No caso de Guidoval (MG), o BB explica que acionou a polícia exatamente um minuto após identificar a movimentação dos suspeitos ao redor da agência e ressalta que os criminosos não levaram qualquer cédula da unidade.



"O banco atua para restabelecer o atendimento no menor tempo possível. Os clientes que necessitarem de atendimento presencial podem procurar as agências nas cidades mais próximas, em Rodeiro e Guiricema. De forma alternativa, os clientes contam com atendimento via Aplicativo, Internet Banking e Central de Relacionamento pelos telefones 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 729 0001 (demais localidades)", informou.