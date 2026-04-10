Barreirinhas afirmou que nos últimos 12 meses, a Receita apreendeu mais de meia tonelada de armasAndressa Anholete/Agência Senado
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