Programa "Gás do Povo" atende quase 15 milhões de famílias em todos os municípios do BrasilRicardo Botelho/MME
Aplicativo Meu Social – Gás do Povo;
Cartão do Bolsa Família (com chip);
Cartão de débito da Caixa.
Informar o CPF do Responsável Familiar na maquininha da revenda e receber código por SMS.
Expansão nacional
A política substituiu o modelo anterior de repasse em dinheiro pela entrega direta do gás, com o objetivo de aumentar a efetividade e garantir o acesso ao insumo essencial para o preparo de alimentos.
A meta do governo é viabilizar cerca de 65 milhões de recargas por ano.
Perfil beneficiado
O dado reforça o foco da política em populações mais vulneráveis e no apoio à segurança alimentar.
Ampliação
Na etapa seguinte, o programa incorporou automaticamente as 4,5 milhões de famílias que recebiam o Auxílio Gás. Em março, o benefício alcança todo o território nacional, com aumento significativo no número de revendas credenciadas.
Combate à pobreza energética
Sem o benefício, muitas famílias recorrem a alternativas como lenha e carvão, que aumentam riscos à saúde e de acidentes domésticos.
Transformado recentemente em lei federal, o Gás do Povo passa a integrar uma estratégia mais ampla de acesso ao cozimento limpo, com mecanismos de financiamento, monitoramento e governança.
A iniciativa também pretende estimular economias locais e ampliar o acesso a serviços essenciais em todo o país.
Para receber o benefício, a família precisa:
Ser beneficiária do Bolsa Família;
Ter ao menos duas pessoas no núcleo familiar;
Ter renda per capita de até meio salário-mínimo;
Estar com o Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses;
Ter o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Responsável Familiar regular, sem pendências.
Página oficial do Gás do Povo no site do MDS;
Portal Cidadão Caixa;
Caixa Cidadão: 0800-726-0207.
FalaBR, do Governo Federal;
SAC Caixa: 0800-726-0101.
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