Descumprimento das restrições de propaganda de combustíveis fósseis será punido por sanções administrativasJosé Cruz/Agência Brasil
Projeto do PT proíbe propaganda e patrocínio de carvão, petróleo e gás no Brasil
Proposta busca assimilar a publicidade de combustíveis fósseis ao tabaco
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