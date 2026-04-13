Batida matou casal, dois filhos e amigo da família - Reprodução

Batida matou casal, dois filhos e amigo da família Reprodução

Publicado 13/04/2026 08:17

Um acidente envolvendo quatro carros matou cinco pessoas na noite deste domingo (12), na rodovia SC-355, no Oeste de Santa Catarina. As vítimas, que estavam todas no mesmo carro, são um casal, os dois filhos deles, de 2 anos e 6 anos, e um amigo da família.



De acordo com a Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv), a colisão aconteceu no km 64 da rodovia. O motorista de 31 anos de um dos veículos, apontado como o causador da batida, foi encontrado e detido.

O carro onde estavam as vítimas fatais seguia pela rodovia quando foi atingido lateralmente por outro veículo que tentava uma ultrapassagem. Com o impacto, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu com outro automóvel.

Devido à violência da batida, três ocupantes do carro foram arremessados para fora do veículo. Um dos motoristas envolvidos foi socorrido e levado ao hospital.

Vítimas:

- Karine Tasca (mãe de 28 anos)



- Wilhan Panigaz (pai de 28 anos)



- Criança de 2 anos



- Criança de 6 anos

- Adriano Devens (amigo da família de 40 anos)

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A Prefeitura de Treze Tílias lamentou a morte da família, destacando especialmente o menino de 6 anos, aluno da rede municipal. Em nota, o município prestou solidariedade aos familiares e amigos:

"Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e toda a comunidade, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável. Que as lembranças e o amor compartilhado sejam amparo neste momento difícil", diz o texto.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.