Deputado Augusto Coutinho disse que relatório garante direitos aos trabalhadores por aplicativosReprodução / Internet
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Deputado Augusto Coutinho afirmou que solicitação partiu do novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais do governo, José Guimarães
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