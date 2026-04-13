Tony Marcos de Souza tinha 52 anos - Facebook/Reprodução

Tony Marcos de Souza tinha 52 anosFacebook/Reprodução

Publicado 13/04/2026 19:15

Investigado por suposta coação de testemunha no caso do cão Orelha, o empresário Tony Marcos de Souza morreu na madrugada desta segunda-feira, 13, vítima de infarto. A informação foi confirmada pelo advogado Rodrigo Duarte da Silva, que atuava na defesa de Souza.

Segundo o advogado, o empresário enfrentava um quadro de depressão por ser alvo de investigação. Ele afirmou que Souza chegou a emagrecer 10 quilos por causa do estresse vivido nos últimos meses. Não há ainda informações sobre o enterro.

O empresário era tio de um dos adolescentes suspeitos dos maus-tratos que causaram a morte do animal. Souza e os pais de dois dos jovens são investigador por coação contra uma testemunha do caso - o porteiro do prédio onde os rapazes moram.

Caso Orelha

O cão comunitário Orelha sofreu agressões na madrugada de 4 de janeiro em Florianópolis. O animal chegou a ser levado para uma clínica veterinária, porém passou por eutanásia em função da gravidade dos ferimentos. O crime gerou comoção nacional. As autoridades de Santa Catarina foram pressionadas para esclarecer o caso.

A Polícia Civil identificou quatro adolescentes que teriam cometido os maus-tratos. Dois deles tinham viajado de férias para a Disney. Durante o período da apuração dos fatos, houve a denúncia de que uma testemunha — porteiro do prédio onde moram os jovens — teria sido coagido por três pessoas a mudar o primeiro depoimento. O empresário Tony Marcos de Sousa seria um dos supostos autores do crime de coação.

O inquérito policial sobre a morte de Orelha foi encerrado e encaminhado ao Ministério Público de Santa Catarina. No entanto, o MP identificou uma série de incongruências e solicitou à Polícia Civil na última quinta-feira, 9, a realização de novas diligências para esclarecer as contradições. Com a decisão, a investigação segue aberta.