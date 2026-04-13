Bia Lula costuma postar conteúdos em favor da reeleição do avô - Instagram/Reprodução

Bia Lula costuma postar conteúdos em favor da reeleição do avôInstagram/Reprodução

Publicado 13/04/2026 18:28

São Paulo - A comunicadora Bia Lula, neta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), divulgou vídeo produzido com uso de inteligência artificial (IA) que satiriza o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Publicada no domingo, 12, a postagem mostra Flávio, principal opositor do presidente nas eleições de 2026, fazendo a "dança da rachadinha".



A peça coloca o rosto de Flávio em um personagem com roupas verde e amarelas, em uma pista de dança. A música repete "essa é a dança da rachadinha" e, ao final, aparece a mensagem "Faça você também bolsonarista".

O conteúdo faz referência ao caso das rachadinhas revelado em 2018. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, que apresentou denúncia por crimes como peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, o esquema consistia na apropriação de parte dos salários dos funcionários do gabinete de Flávio enquanto ele era deputado estadual.



Em 2021, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou as provas nulas, e a denúncia foi arquivada no ano seguinte.



Ao divulgar o vídeo em seu Instagram, Bia Lula escreveu: "Essa coreografia ele dança como ninguém! É dança da rachadinha. A nova trend da extrema direita!".



A publicação da neta de Lula dividiu opiniões entre seus seguidores. "Querida, vamos postar os trabalhos da governança do Lula. São tantas coisas! A gente até esquece pela grande quantidade", sugeriu uma internauta. "Não dá palco pra ele aqui", disse outra. "Olha o rei da rachadinha aí minha gente", apoiou outro usuário da rede.



Segundo pesquisa Datafolha divulgada no sábado, 11, o presidente aparece empatado tecnicamente com o senador. Pela primeira vez, o adversário supera numericamente o petista.



Em uma possível disputa de segundo turno, Flávio teria 46% das intenções de voto, ante 45% de Lula. Como a diferença está dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou menos, o cenário configura empate técnico.