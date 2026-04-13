Bia Lula costuma postar conteúdos em favor da reeleição do avôInstagram/Reprodução
A peça coloca o rosto de Flávio em um personagem com roupas verde e amarelas, em uma pista de dança. A música repete "essa é a dança da rachadinha" e, ao final, aparece a mensagem "Faça você também bolsonarista".
Em 2021, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou as provas nulas, e a denúncia foi arquivada no ano seguinte.
Ao divulgar o vídeo em seu Instagram, Bia Lula escreveu: "Essa coreografia ele dança como ninguém! É dança da rachadinha. A nova trend da extrema direita!".
A publicação da neta de Lula dividiu opiniões entre seus seguidores. "Querida, vamos postar os trabalhos da governança do Lula. São tantas coisas! A gente até esquece pela grande quantidade", sugeriu uma internauta. "Não dá palco pra ele aqui", disse outra. "Olha o rei da rachadinha aí minha gente", apoiou outro usuário da rede.
Segundo pesquisa Datafolha divulgada no sábado, 11, o presidente aparece empatado tecnicamente com o senador. Pela primeira vez, o adversário supera numericamente o petista.
Em uma possível disputa de segundo turno, Flávio teria 46% das intenções de voto, ante 45% de Lula. Como a diferença está dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou menos, o cenário configura empate técnico.
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