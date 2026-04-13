Romeu Zema afirmou que manterá a candidatura à PresidênciaRafa Neddermeyer/Agência Brasil
Zema defende prisão de Moraes e Toffoli e diz que apoiará Flávio Bolsonaro no 2º turno
Pré-candidato à Presidência, ex-governador de Minas citou o suposto envolvimento dos ministros do STF na escândalo do Banco Master
Zema defende prisão de Moraes e Toffoli e diz que apoiará Flávio Bolsonaro no 2º turno
Pré-candidato à Presidência, ex-governador de Minas citou o suposto envolvimento dos ministros do STF na escândalo do Banco Master
STJ decidirá se tenente-coronel preso por feminicídio será julgado pela Justiça comum ou Militar
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca será o relator do conflito de competência
Prisão de Ramagem é fruto da cooperação entre Brasil e Estados Unidos, diz PF
Ex-deputado federal foi detido em Orlando
Começa em Salvador o julgamento de acusados de matar Mãe Bernadete
A liderança quilombola foi assassinada em 2023
Veja a cronologia da fuga de Alexandre Ramagem
Ex-deputado saiu ilegalmente do Brasil atravessando a fronteira que separa Roraima da Guiana
Itamaraty: Lula levará 15 ministros para viagem a Espanha, Alemanha e Portugal nesta semana
Informações foram confirmadas pelo Ministério das Relações Exteriores nesta segunda-feira (13)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.