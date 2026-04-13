Romeu Zema afirmou que manterá a candidatura à Presidência - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Romeu Zema afirmou que manterá a candidatura à PresidênciaRafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 13/04/2026 17:05

São Paulo - O pré-candidato à Presidência da República e ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou nesta segunda-feira, 13, que os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), não "merecem" apenas enfrentar um processo de impeachment, mas também a prisão.

Zema participou de um encontro com lideranças empresariais na Associação Comercial de São Paulo (ACSP), na capital paulista. Durante sua palestra, o mineiro criticou o que chamou de "intocáveis" por causa de acusações de escândalos de corrupção recentes, como o caso do Banco Master, e salientou que tais apontamentos sobre o Judiciário do País têm provocado desejo de mudança ainda maior que nas eleições de 2018, quando ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro foram eleitos.

"Inclui principalmente dois ministros, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Esses dois, para mim, não merecem só processo de impeachment, merecem prisão", disse Zema em entrevista após o evento.

Zema afirmou ainda que levará "sua campanha até o final", mas que deve apoiar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo turno, caso não avance. Ao ser questionado sobre quais seriam as diferenças programáticas de sua pré-candidatura em relação ao filho de Jair Bolsonaro, Zema disse que possui "propostas diferentes".

"Nós estaremos todos juntos no segundo turno contra a esquerda, contra o PT, contra o [presidente] Lula", afirmou. "Tenho propostas diferentes. Eu estava falando aqui, no meu governo de Minas eu fiz coisa que nenhum político gosta, abri mão de toda mordomia e privilégios, quero ver os concorrentes falarem isso "

Sobre o vídeo gravado com Flávio no fim de semana — em que convidou o senador para ser seu candidato a vice nas eleições —, Zema disse ter sido um momento de "descontração".