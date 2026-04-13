Rebeca e Alexandre Ramagem fixaram residência em Miami após a fuga do ex-deputado - Reprodução/ redes sociais

Rebeca e Alexandre Ramagem fixaram residência em Miami após a fuga do ex-deputadoReprodução/ redes sociais

Publicado 13/04/2026 15:35

prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) por agentes do ICE nos Estados Unidos é mais um capítulo da fuga do condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no processo da trama golpista. Em setembro de 2025, ele decidiu fugir do Brasil para escapar do cumprimento da pena. Entenda como ocorreu a fuga e a sua cronologia:

- 9 de setembro: Ramagem solicita à Câmara dos Deputados licença médica de 30 dias. No mesmo dia, embarca em um voo de Brasília para Boa Vista, em Roraima, dando início à fuga.

- setembro de 2025: sem passar pelos controles migratórios, atravessa a fronteira terrestre entre Roraima e a Guiana e embarca de Georgetown para Miami;

- 11 de setembro: o STF o condena a 16 anos de prisão por participação em trama golpista.

- outubro de 2025: fixa residência em Miami, enquanto estava de licença médica na Câmara;

- 13 de outubro: solicita à Câmara dos Deputados a prorrogação da licença médica por 60 dias;

- novembro: a Polícia Federal confirma a fuga para os Estados Unidos e investiga o uso de passaporte diplomático na saída do Brasil;

- 23 de novembro: a mulher do ex-deputado, Rebeca Ramagem, posta um vídeo em que mostra as filhas do casal se reunindo com o pai no aeroporto de Miami. Ela diz na gravação que a família é vítima de perseguição política;

- 25 de novembro: o minsitro do STF Alexandre de Moraes decreta a prisão preventiva de Ramagem.

- 13 de abril de 2026: Ramagem é preso pelo ICE nos Estados Unidos.