Rebeca e Alexandre Ramagem fixaram residência em Miami após a fuga do ex-deputadoReprodução/ redes sociais
Veja a cronologia da fuga de Alexandre Ramagem
Ex-deputado saiu ilegalmente do Brasil atravessando a fronteira que separa Roraima da Guiana
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Informações foram confirmadas pelo Ministério das Relações Exteriores nesta segunda-feira (13)
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