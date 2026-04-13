Ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi preso nesta segunda-feira (13)Valter Campanato/Agência Brasil
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