Ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi preso nesta segunda-feira (13) - Valter Campanato/Agência Brasil

Ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi preso nesta segunda-feira (13)Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 13/04/2026 14:07

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi preso, nesta segunda-feira (13), pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos, conhecido como ICE, em Orlando, na Flórida. A Polícia Federal confirmou a informação.

Agentes levaram Ramagem a um centro de detenção por questões migratórias. O ex-parlamentar perdeu o passaporte diplomático após ter o mandato de deputado federal cassado pelo Congresso Nacional em 18 de dezembro de 2025.

Ramagem foi condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado a mais de 16 anos de prisão. Ele estava foragido nos Estados Unidos desde setembro de 2025, quando fugiu do Brasil, segundo a PF, de forma clandestina, pela fronteira com a Guiana, atravessando o estado de Roraima, sem passar por posto de controle migratório.

A fuga aconteceu no mesmo dia em que o ministro Alexandre de Moraes votou para condená-lo. Há registro da chegada do ex-deputado nos EUA em 11 de setembro. Em dezembro, Moraes solicitou a extradição de Ramagem para o cumprimento da pena no Brasil. Não há informações se a prisão do ex-deputado tenha relação com o pedido do ministro.