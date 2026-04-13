Eduardo Bolsonaro espera que Ramagem seja libertado em breve - Mandel Ngan/AFP

Eduardo Bolsonaro espera que Ramagem seja libertado em breveMandel Ngan/AFP

Publicado 13/04/2026 20:17

São Paulo - O ex-deputado Eduardo Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, 13, em postagem nas redes sociais, que a detenção de Alexandre Ramagem nos Estados Unidos ocorreu após uma infração de trânsito e não está relacionada a um processo de extradição solicitado pelo governo brasileiro. O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi detido pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA (ICE) , nesta segunda-feira, 13.

Segundo Eduardo, que também está no país, Ramagem possui status migratório "absolutamente legal" e aguarda o julgamento de um pedido de asilo. Ele afirmou que esse tipo de processo costuma ser demorado, mas tem "boa expectativa" de ser deferido.

O ex-deputado também negou que a medida tenha relação com o pedido de extradição feito pelo Brasil e afirmou que a defesa trabalha para que a liberação ocorra o mais rapidamente possível

"O status do Ramagem é absolutamente legal e ele aguarda o julgamento de um processo de asilo que normalmente é, sim, demorado, mas tem tudo para ser deferido (…) há boa expectativa de que ele seja solto e continue respondendo ao seu processo de asilo em liberdade", afirmou Eduardo em um vídeo publicado no X

A detenção do ex-deputado Alexandre Ramagem nos Estados Unidos pode resultar em deportação por questões migratórias ou no avanço do processo de extradição solicitado pelo Brasil, segundo especialistas ouvidos pela reportagem.

A prisão de Ramagem já foi registrada no sistema eletrônico do ICE. Segundo a Polícia Federal, o ex-deputado foi preso em decorrência de uma "cooperação policial internacional entre a Polícia Federal e autoridades policiais dos EUA", diz a nota da Polícia Federal. "O preso é considerado foragido da Justiça brasileira após condenação pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito", complementa.

Aliado de Ramagem, o influenciador Paulo Figueiredo, que também vive nos Estados Unidos, afirma que ele foi detido apenas por uma infração de trânsito e que está prestando assistência para que ele não seja deportado.

O pedido de extradição de Ramagem foi entregue ao governo dos Estados Unidos em 30 de dezembro do ano passado, mas não há prazo para a análise. Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ramagem fugiu para os Estados Unidos durante o julgamento da ação penal da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF).