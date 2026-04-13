Boulos destacou a importância da redução da jornada de trabalho dos terceirizadosFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Boulos diz que Lula fez 'exemplo de casa', ao reduzir jornada de trabalhadores terceirizados
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