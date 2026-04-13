Agentes do ICE prenderam Alexandre Ramagem em OrlandoAFP
"Prisão é fruto da cooperação policial internacional entre Brasil e Estados Unidos no combate ao crime organizado", diz a PF. "O preso é considerado foragido da Justiça brasileira após condenação pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito", acrescenta.
O nome de Ramagem aparece no site do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos com a situação "sob custódia do ICE". O local de detenção não foi informado.
Em setembro do ano passado, Alexandre Ramagem fugiu do Brasil após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão por tentativa de golpe de Estado, organização criminosa e abolição do Estado Democrático de Direito.
Proibido de sair do país, o ex-deputado saiu pela fronteira com a Guiana e embarcou para os Estados Unidos com passaporte diplomático, que não estava apreendido.
O nome de Ramagem consta na lista de foragidos procurados da Interpol. O governo brasileiro solicitou aos Estados Unidos a extradição de Alexandre Ramagem. O pedido foi entregue pela Embaixada do Brasil em Washington ao Departamento de Estado em de dezembro de 2025.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.