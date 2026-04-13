A rotina de exercícios físicos de Lula mereceu destaque no jornal britânico The Guardian - Ricardo Stuckert/PR

A rotina de exercícios físicos de Lula mereceu destaque no jornal britânico The GuardianRicardo Stuckert/PR

Publicado 13/04/2026 17:25

São Paulo - O jornal britânico The Guardian publicou nesta segunda-feira, 13, reportagem em que destaca os vídeos nas redes sociais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se exercitando como uma estratégia eleitoral.

A publicação afirma que, a alguns meses das eleições presidenciais contra um adversário com metade de sua idade, Lula, aos 80 anos, quer mostrar aos eleitores que está apto para ser reconduzido ao cargo. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal opositor do petista, tem 44 anos.

Segundo o The Guardian, Lula quer abrir seu caminho para o quarto mandato "à base de agachamentos e leg press". A abordagem, afirma o texto, busca contrastar sua disposição física com a de Flávio Bolsonaro, que chegou a desmaiar durante debate televisivo em 2016.

"Aliados do presidente têm divulgado com frequência vídeos dele na academia ou correndo, com o objetivo de reforçar a imagem de que mantém boa saúde apesar da idade", explica a reportagem, ressaltando que os conteúdos são bem-recebidos por apoiadores. "Lula é rato de academia. Está em ótima forma para continuar cuidando do Brasil até 2030", comentou um usuário do X (antigo Twitter).

O veículo britânico cita publicação da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, em que Lula aparece fazendo agachamentos com uma toalha branca no pescoço, "em referência ao personagem Rocky Balboa". "Meu marido está aqui desde as 6h. Já fez 45 minutos de esteira", diz Janja ao filmar o presidente.

Outros vídeos na temática mostram o presidente correndo no Palácio do Planalto, levantando pesos e utilizando aparelhos de musculação, além de dar conselhos sobre saúde. "Não podemos impedir a passagem do tempo, mas podemos cuidar da nossa saúde," afirma em uma das gravações.

No mês passado, Lula comentou questionamentos sobre sua capacidade física em vídeo em que faz ginástica. "A Janja filmou e um babaca [comentou]: ‘Ah, ele não pode fazer isso porque eu tenho 45 anos e não consigo fazer’. Treine, seu puto! Treine, se prepare, beba menos e trabalhe para você ver como você faz", declarou.

Ele também respondeu a uma fala em que Flávio Bolsonaro o chama de "[Chevrolet] Opala velhão". O presidente afirmou que o pai do senador, Jair Bolsonaro, atualmente preso, seria um Opala "que está no desmanche".

Segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 11, o presidente aparece empatado tecnicamente com Flávio. Pela primeira vez, o adversário supera numericamente o petista.

Em uma possível disputa de segundo turno, Flávio teria 46% das intenções de voto, ante 45% de Lula. A diferença, no entanto, está dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou menos, o que configura empate técnico.