Buscas foram encerradas no fim do domingo e retomadas na manhã desta segunda-feira - Divulgação / CBMMG

Buscas foram encerradas no fim do domingo e retomadas na manhã desta segunda-feiraDivulgação / CBMMG

Publicado 13/04/2026 13:56

Um casal morreu, na manhã deste domingo (12), após um carro bater contra a estrutura de uma ponte na BR-116, em Muriaé, na Zona da Mata de Minas Gerais. Uma outra vítima que estava no veículo foi lançada no rio após o impacto e segue desaparecida.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) iniciou uma operação de busca submersa no Rio Glória para encontrar a vítima. Segundo informações, após o acidente, familiares compareceram ao local e informaram a possível existência de uma terceira vítima, um homem de 71 anos, no carro.

"As operações foram conduzidas em um cenário de elevada complexidade, com profundidade aproximada de cinco metros, forte correnteza, presença de troncos de árvores e estruturas submersas remanescentes de uma antiga ponte, formando cavidades que exigiram varredura minuciosa por parte dos mergulhadores", afirmou a CBMMG em nota ao jornal O Dia.

Durante o domingo, as equipes realizaram buscas em toda a extensão sob a ponte e nas proximidades. Apesar dos esforços, o corpo do idoso não foi localizado. As buscas foram encerradas no fim do domingo e retomadas na manhã desta segunda-feira, com apoio de guarnição especializada e emprego de aeronave remotamente pilotada (drone) para auxílio nas buscas superficiais.



"O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais segue empenhado na ocorrência e reforça seu compromisso com a pronta resposta e a busca pela localização da vítima", disse a corporação.

