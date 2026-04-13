Polícia Militar (PM) também prendeu uma jovem de 19 anos no localDivulgação / PMMG
Adolescente com bebê no colo é apreendida por tráfico em Minas
Jovem foi encontrada com maconha e álcool
Uma adolescente de 17 anos foi apreendida, neste domingo (12), por vender e usar drogas na presença do filho bebê, em São João do Manteninha, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais. A Polícia Militar (PM) também prendeu uma jovem de 19 anos no local.
Segundo o boletim de ocorrência, uma denúncia anônima indicou que o imóvel era usado como ponto de venda de drogas. No local, os agentes sentiram um forte odor de maconha ainda do lado de fora, o que reforçou a suspeita.
A jovem mais velha recebeu os policiais e admitiu que estava usando maconha com a menor de idade. Durante a ação, constatou-se que a adolescente de 17 anos estava com o filho bebê, de apenas 1 ano e 11 meses, no imóvel. A situação é considerada de vulnerabilidade.
Durante as buscas, apreenderam cerca de 20 buchas de substância semelhante à maconha, dois celulares sem procedência comprovada e R$ 296 em dinheiro. Parte das drogas estava escondida em móveis da casa, o que, segundo a polícia, configura prática de tráfico. Também encontraram latas de bebida alcoólica. As informações são do "Estado de Minas".
A menor confirmou ter consumido álcool e afirmou que, na verdade, é do Rio de Janeiro.
O Conselho Tutelar ficou responsável pela adolescente e pelo bebê. Já a jovem foi presa em flagrante e seguiu para a delegacia de Governador Valadares (MG), que registrou o caso.
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