Suspeitos que estavam no veículo fugitivo seguiram para o 5º Distrito Policial (Aclimação) - Reprodução / TV Globo

Suspeitos que estavam no veículo fugitivo seguiram para o 5º Distrito Policial (Aclimação)Reprodução / TV Globo

Publicado 13/04/2026 09:14

Uma viatura da Polícia Militar pegou fogo, na madrugada desta segunda-feira (13), na região central de São Paulo, após atingir a traseira de um automóvel durante uma perseguição. Nenhum policial ficou ferido.

Por volta das 4h20, a PM iniciou a perseguição a um veículo suspeito. Durante a ação, o motorista perdeu o controle e bateu em um canteiro de obras do Metrô São Joaquim. Em seguida, os policiais também perderam o controle e atingiram a traseira do veículo.

Ambos os carros pegaram fogo, e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Os dois suspeitos que estavam no veículo fugitivo seguiram para o 5º Distrito Policial (Aclimação). O estado de saúde deles e a motivação da perseguição não foram divulgados.