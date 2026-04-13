Suspeitos que estavam no veículo fugitivo seguiram para o 5º Distrito Policial (Aclimação)Reprodução / TV Globo
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