Vítima tentava fazer uma manobra no estacionamento quando perdeu o controle da direçãoReprodução / Google Street View
Motorista morre após perder controle do carro em supermercado de SP
Homem caiu de cerca de 15 metros ao ultrapassar o limite do estacionamento e não resistiu aos ferimentos
Motorista morre após perder controle do carro em supermercado de SP
Homem caiu de cerca de 15 metros ao ultrapassar o limite do estacionamento e não resistiu aos ferimentos
PT busca aliança com PSDB para fortalecer Haddad na disputa em SP
Dirigentes tucanos acreditam que acordo com adversário histórico é de difícil costura
SC: Acidente entre carros mata cinco pessoas, incluindo duas crianças
Vítimas são quatro da mesma família e um amigo
Violência sexual aumenta riscos cardiovasculares em mulheres
Estudo aponta que vítimas têm 74% mais chance de doenças cardíacas.
Encontrar uma liderança para substituir Lula 'não é simples', diz presidente do PT
Na entrevista, Edinho defendeu a reeleição de Lula para o quarto mandato nas eleições presidenciais de 2026
Cartórios de todo o Brasil fazem mutirão de registro civil esta semana
Na capital paulista, a ação será na Praça da Sé, das 10h às 16h
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.