Vítima tentava fazer uma manobra no estacionamento quando perdeu o controle da direção - Reprodução / Google Street View

Vítima tentava fazer uma manobra no estacionamento quando perdeu o controle da direçãoReprodução / Google Street View

Publicado 13/04/2026 08:28 | Atualizado 13/04/2026 09:01

Um motorista morreu, neste domingo (12), após perder o controle do carro no estacionamento de um supermercado e cair de uma altura de cerca de 15 metros, na Rodovia Régis Bittencourt, em Taboão da Serra, Grande São Paulo.

Segundo informações da Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), guardas municipais atenderam a ocorrência e, no local, apuraram que a vítima tentava fazer uma manobra no estacionamento quando perdeu o controle da direção e ultrapassou o limite da área.

O homem ficou preso entre as ferragens, chegou a ser retirado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em nota, a rede Atacadão manifestou pesar. "A rede lamenta profundamente o ocorrido e está prestando todo o apoio necessário e colaborando com as autoridades."

A perícia esteve no endereço, e o caso ficou registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra como morte suspeita.