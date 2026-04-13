Imagens do momento foram compartilhadas nas redes sociais. - Reprodução / Redes sociais

Imagens do momento foram compartilhadas nas redes sociais.Reprodução / Redes sociais

Publicado 13/04/2026 10:03

Um homem, de 57 anos, foi eletrocutado, na manhã deste domingo (12), após ser atingido por um fio de alta tensão em São José dos Campos, no interior de São Paulo. As imagens do momento foram compartilhadas nas redes sociais.

Fio de alta tensão cai e atinge homem que caminhava pela rua em SP



Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/VdYx6CfqRy — Jornal O Dia (@jornalodia) April 13, 2026

No vídeo, é possível ver o instante em que o fio cai e atinge o homem, que não teve a identidade revelada. Segundos depois, é possível ver a fiação começar a pegar fogo enquanto o homem está caído inconsciente na rua.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima recebeu socorro e seguiu para a UPA do Putim, em São José dos Campos. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital da Vila, onde segue internado. Não há informações sobre o estado de saúde do paciente.

Nas redes sociais, o prefeito Anderson Farias (PSD) lamentou o ocorrido e disse que "não pode ser tratado como algo comum".

"O que aconteceu hoje na Vila Iracema é algo grave e não pode ser tratado como algo comum. O rompimento de uma tubulação sob responsabilidade da Sabesp provocou uma erosão, a queda de um poste e deixou um cidadão ferido. Quero, antes de tudo, expressar minha solidariedade à vítima e à sua família. Ele foi socorrido, está sendo acompanhado e, felizmente, encontra-se estável."

De acordo com ele, "a Prefeitura esteve no local com suas equipes, atuando para isolar a área, garantir a segurança e evitar novos riscos". Anderson também cobrou a responsabilização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

"A Sabesp precisa assumir suas responsabilidades. Vamos exigir uma apuração completa do que aconteceu e as providências necessárias para que situações como essa não voltem a acontecer."