Homem que perseguiu policial portava faca - Divulgação/Brigada Militar

Homem que perseguiu policial portava facaDivulgação/Brigada Militar

Publicado 13/04/2026 10:06 | Atualizado 13/04/2026 12:07

Um policial militar matou um homem após ser perseguido, na noite do último sábado (11), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Segundo depoimento do policial, ele e um amigo praticavam atividade física em uma avenida do bairro Partenon quando passaram a ser perseguidos por um homem, que estaria em surto. Em seguida, ele avançou contra os dois, afirmando que portava uma faca. Nesse momento, o PM atirou contra o homem.

O homem morreu no local. O policial e o amigo foram conduzidos à delegacia. A Polícia Civil concluiu que o servidor agiu em legítima defesa.