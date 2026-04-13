Homem que perseguiu policial portava facaDivulgação/Brigada Militar
PM de folga mata homem em surto no RS
Polícia entendeu que ele agiu em legítima defesa
Governo demite presidente do INSS
Servidora de carreira vai assumir o lugar de Gilberto Waller
Eduardo Bolsonaro 'atrapalha' e direita deve focar em Lula, diz Ciro Nogueira
Segundo senador, direita precisa voltar a centrar temas como segurança, saúde e educação
Adolescente é apreendida por tráfico de drogas com bebê no colo em MG
Jovem foi encontrada com maconha, álcool e uma criança de quase 2 anos em São João do Manteninha
Enem 2026: Começa período para pedir isenção da taxa de inscrição
Prazo vai de 13 a 24 de abril
Vídeo: Fio de alta tensão cai e atinge homem que caminhava pela rua em SP
Vítima foi socorrida e segue internada; estado de saúde não foi divulgado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.