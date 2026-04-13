Para ser ministro, Guimarães abriu mão de ser candidato neste ano - Divulgação: PT

Para ser ministro, Guimarães abriu mão de ser candidato neste anoDivulgação: PT

Publicado 13/04/2026 13:06 | Atualizado 13/04/2026 13:08

O deputado federal José Guimarães (PT-CE) toma posse nesta terça-feira (14), às 12h, como novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI). A pasta é responsável pela articulação política do governo, tanto com o Congresso, quanto com outros do Partido dos Trabalhadores (PT).

A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) nesta segunda-feira (14). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará da cerimônia no Palácio do Planalto.

Para ser ministro da SRI, Guimarães abriu mão de ser candidato neste ano. Ele disputaria uma candidatura ao Senado no Ceará. Caso não se lançasse à Casa Alta do Congresso, poderia ser candidato à reeleição. Agora, terá de ficar no ministério até o fim e abrir mão de ter um cargo eletivo no ano que vem.

Guimarães era o líder do governo na Câmara desde o início do mandato de Lula. Agora, o cargo será ocupado pelo deputado Paulo Pimenta (PT-RS), ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom).

O petista é deputado federal desde 2007. É irmão do ex-presidente do PT José Genoino. Foi também líder do governo da ex-presidente Dilma Rousseff de 2015 a 2016. Atualmente, é vice-presidente do partido.