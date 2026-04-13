Sobre a escala 6x1, Alckmin relatou que é preciso considerar algumas especificidades, porque 'não é tudo igual'Marcelo Camargo / Agência Brasil
Alckmin diz que redução de jornada precisa considerar especificidades, mas é luta correta
Vice-presidente declarou que Lula tem compromisso com esse tema
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